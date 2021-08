Elise Mertens zet Podoroska opzij in eerste ronde in Cincinnati

Opvallend: zowel Mertens (in de 1e ronde al) als Podoroska verloren vorige week tegen Montreal-laureate Camila Giorgi. In hun onderlinge duel afgelopen nacht op het hardcourt in de VS draaide de opslag van Mertens niet op volle toeren met amper de helft goede eerste opslagen.



Mertens hield evenwel het hoofd koel op de lastige momenten en werkte 6 van 7 breakballen weg. Enkel op het eind van de 1e set moest ze haar opslag prijsgeven, maar ze had nog overschot om die set met 6-3 te winnen.



Podoroska, in 2020 goed voor de halve finale in Roland Garros, gaf als enige ook in set 2 haar opslag weg en kon zelf geen breakkansen benutten. Mertens maakte het op love uit.



In de 2e ronde wacht de Kazakse Elena Rybakina (WTA-19) of de Australische wildcard Samantha Stosur (WTA-186).