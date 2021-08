Eerste reekshoofd Elise Mertens naar kwartfinales in San José

Voor Mertens, en alle andere speelsters, is het toernooi in San José de eerste afspraak op de kalender na de Olympische Spelen. Onze landgenote is als eerste geplaatst in de Californië en was daardoor vrij in de eerste ronde.

In de tweede ronde kreeg ze de Française Kristina Mladenovic, de nummer 60 van de wereld, tegenover zich.

Mladenovic begon vreselijk aan de wedstrijd. Ze verloor haar eerste drie opslagbeurten en zo ging de eerste set vrij snel naar Mertens: 6-2.

In de tweede set hielden Mertens en Mladenovic mekaar meer in evenwicht. Bij 4-5 verloor onze landgenote haar service, alles te herdoen.

De beslissende derde set kon alle kanten uit. Van 2-0 ging het naar 2-3 een daarna opnieuw naar 5-3 voor Mertens. Ze maakte het uiteindelijk af na bijna drie uur spelen.

In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Kazakse Yulia Putintseva, de nummer 35 van de wereld. De twee speelden al twee keer eerder tegen mekaar, ze wonnen elk één keer.