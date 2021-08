Alison Van Uytvanck neemt vlot de eerste horde in Chicago

De eerste set was een fluitje van een cent voor de Belgische. Die werkte zelf nog 1 breakbal weg, maar ging daarna 2 keer door de opslag van Hibino: 6-1 na 30 minuten.



In set 2 liep Van Uytvanck met 2 breaks 3-0 uit, maar zo had Hibino het niet begrepen. De opslag van onze landgenote begon te sputteren en de Japanse maakte er zowaar 3-3 van.



Van Uytvanck was weer bij de les in won de resterende games. Ze neemt het in de volgende ronde op tegen vijfde reekshoofd Marketa Vondrousova (WTA-40) uit Tsjechië. Die rekende in 2 sets (6-2 en 6-0) af met de Amerikaanse qualifier Quinn Gleason (WTA-467).