Alexander Zverev verzilvert zijn hoogvorm met de titel in Cincinnati

Het is voorlopig al een topzomer geweest voor Zverev. De Duitser veroverde in Tokio goud in het enkelspel en kon met een hoogvorm naar het toptoernooi in Cincinnati trekken. Daar trok hij die vorm gewoon door, op weg naar de finale.

Tegenover zich kreeg hij een andere olympische kampioen, Roebljov, die in Tokio goud veroverde in het dubbelspel. Roebljov had in de halve finales nog favoriet Medvedev uitgeschakeld, maar kon in zijn carrière wel nog nooit winnen van Zverev.

In de finale bleek Zverev opnieuw een maatje te groot voor de Rus. Na twee korte sets had de Duitser amper een uurtje nodig om de titel te veroveren in de Amerikaanse Rust Belt: 6-2 en 6-3 waren de setstanden.

Voor de nog altijd maar 24-jarige Zverev is het al zijn vijfde Masters 1000-titel, het hoogste niveau van toernooien onder de grandslams. Het is zijn 17e proftitel uit zijn carrière.