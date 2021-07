Zizou Bergs neemt vlot eerste horde op ATP-toernooi van Gstaad

Zizou Bergs plaatste zich net als zijn Duitse tegenstander via de kwalificaties. Onze landgenoot had dus al een overwinning op zak in het Zwitserse Gstaad. Die lijn wou hij vandaag doortrekken.

In de eerste set hield Otte gelijke tred met de 22-jarige Belg. Bergs maakte het verschil in de tiebreak. Een mokerslag voor de Duitser, die in set twee slechts één opslagspel won en roemloos onderuit ging.

In de tweede ronde wacht Zizou Bergs een onderonsje met de Serviër Laslo Djere (ATP-52, 7é reekshoofd in Gstaad) of de Braziliaan Thiago Seyboth Wild (ATP 118). Zij ontmoeten elkaar dinsdag in de eerste ronde.