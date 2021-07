Zanevska trekt goede vorm door en stoot door naar ronde 2 in Polen

Zanevska zit vol vertrouwen nadat ze zich vorige week in Lausanne bij de laatste vier schaarde. Tegen Loeb had ze amper 1 uur nodig op de baan in Polen.

In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA-156). Zanevska won het enige vorige duel tussen de twee speelsters.