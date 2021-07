Ysaline Bonaventure neemt vlot eerste ronde in Praag

Vorige week in Hamburg - op gravel - haalde Bonaventure de kwartfinales. Tegen kwalificatiespeler Bains op de harde ondergrond volstond 1 break in set 1: 6-3 in 36 minuten.



Set 2 verliep wat moeizamer met 4 dubbele fouten, maar ook 3 aces. De eerste 5 spelletjes kenden liefst 4 breaks, waaronder 3 van onze landgenote: 4-1. De zege kwam niet meer in gevaar: nog eens 6-3 na 36 minuten.



In de tweede ronde staat Bonaventure tegenover de winnares van het duel tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA-13), vorige maand nog verrassend de eindlaureate op Roland Garros, en de Bulgaarse Isabella Sjinikova (WTA 211).



Bonaventure is de 2e Belgische in de 2e ronde: gisteren won Greet Minnen (WTA-122) van de Italiaanse Giulia Gatto-Monticone (WTA-184).