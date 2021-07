Vijfde keer, goeie keer: Cameron Norrie pakt 1e ATP-titel in Mexico

Norrie staat elke week wat hoger op de ATP-ranking na zijn verloren finales in Estoril (mei), Lyon (mei) en Queen's (juni). In januari 2019 had hij ook al eens een finale verloren in Auckland, maar in Los Cabos in Mexico was het wel raak.

De wet van de sterkste regeerde op het hardcourt: Norrie, ATP-30 en 1e reekshoofd, kende geen moeite met de 19-jarige Nakashima, ATP-134.

"Ik ben heel blij en kan niet trotser zijn. Elke match deze week werd ik beter en beter", zegt de man die geen set verloor in de Abierto de Tenis Mifel. "Vandaag loonde mijn ervaring. Deze eerste titel geeft me een boost. Ik ga hier nu een dag van genieten, maar dan gaat het harde werk voort."

Voor Norrie was het de 35e zege van het jaar, daarmee doet hij even goed als nummer 1 Novak Djokovic. De Serviër verloor evenwel nog maar 1 keer in 2021, de Brit 14 keer.