Tomljanovic in de clinch met "liegende" Ostapenko: "Je hebt nul respect"

Tomljanovic stond in de 3e set 4-0 voor en zag dat Ostapenko beroep deed op een medische time-out. "Ik kan niet verder spelen. Ik heb pijn", richtte Ostapenko zich tot de umpire. "Je weet dat ze aan het liegen is. We weten het allemaal", was de repliek van Tomljanovic.

Na de wedstrijd, gewonnen door Tomljanovic, ging het bekvechten gewoon voort. "Als je denkt dat ik doe alsof, dan moet je eens met de fysio praten." Waarop er een sarcastisch antwoord kwam van de 28-jarige Tomljanovic: "Ik hoop dat je je beter voelt"."

"Je gedrag is verschrikkelijk. Je hebt nul respect", sneerde Ostapenko. Het moge duidelijk zijn dat de twee tennissters niet als vrienden van de baan stapten.