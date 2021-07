Thuisspeelster Martincova houdt Greet Minnen uit finale in Praag

Geen finale voor Greet Minnen in het WTA-hardcourttoernooi in Praag, Tsjechië. De Belgische, WTA-122, ging in de halve finale onderuit tegen thuisspeelster Tereza Martincova (WTA-78). Minnen was het 9e reekshoofd, Martincova het 8e. Na bijna 1,5 uur stond er 6-3, 6-4 op het bord.