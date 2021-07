Ook Federer glijdt uit op 'zijn' gras, maar wint wel tegen Gasquet

In de vorige ronde had Federer het nog knap lastig met Adrian Mannarino (ATP-41). De Fransman leek op weg naar een stunt, maar moest de strijd in de beslissende 5e set uiteindelijk staken na een val op het veel besproken gras van Wimbledon.

Ook vandaag kreeg de 8-voudige Wimbledon-winnaar een Fransman tegenover zich. 7.500 toeschouwers zagen op Centre Court hoe Federer meteen alles uit de kast moest halen om zijn 1e servicegame te redden. De Zwitser werkte 3 breakpoints weg en trok set 1 uiteindelijk na een tiebreak over de streep.



Federer schroefde het tempo op, en toonde met enkele klasseflitsen dat hij nog steeds niet versleten is. Zelfs een val kon de 20-voudig Grand Slam-winnaar niet uit zijn lood slaan. De zoveelste schuiver op Wimbledon dit jaar.

Gasquet kon geen vuist meer maken, waardoor set 2 en 3 uiteindelijk ook door de Zwitser werden binnengehaald. In de volgende ronde wacht nu een duel met de Brit Cameron Norrie (ATP-34).