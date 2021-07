Minnen verzekert zich van halve finale op WTA-toernooi van Praag

Greet Minnen begon als 9e reekshoofd aan het WTA-toernooi in Praag. In de kwartfinale stond onze landgenote tegenover de lager gerangschikte Storm Sanders.



De 23-jarige Minnen voelde zich duidelijk goed op het Tsjechische hardcourt, want na amper 1 uur en 6 minuten lag Sanders al in de touwen: 6-2 en 6-1.



Morgen komt de Belgische tennisster al opnieuw in actie in Praag. In de halve finale neemt ze het dan op tegen thuisspeelster Tereza Martincova (WTA-78), die in haar kwartfinale Viktoria Kuzmova (WTA-156) wist te verslaan.