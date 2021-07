Mertens na derde grandslamtitel: "Kon het niet geloven dat de match gedaan was"

Kudermetova en Vesnina speelden nog maar drie toernooien samen, maar leken perfect op elkaar ingespeeld. Het Russische duo maakte een sterke start. Met behulp van agressief tennis aan het net wonnen ze makkelijk de eerste set.

Elise Mertens en Hsieh Su-Wei konden ook in de tweede set geen vuist maken. Bij een 5-4-stand mocht Vesnina de klus klaren op eigen service. Ze kreeg twee matchballen, maar die werkte het Belgisch-Taiwanese duo weg. Het was een kantelpunt in de wedstrijd. Kudermetova, die een dijk van een partij speelde aan het net, stapelde de foutjes op en keek beteuterd naar het scorebord. Dat gaf plots een gelijke setstand weer. In de derde set leken de Russinnen van slag. Bij 5-3 mocht Mertens een poging doen om de match uit te serveren, maar ook die was tevergeefs. Er werd gevochten voor elk punt in elke rally. Tot 7-7 gunden de speelsters elkaar niets. Hsieh Su-Wei pakte uit met een sterk opslagspel op het cruciale moment. Het signaal voor Mertens om door te duwen. Na een bloedstollend slot kwam dan toch de verlossing: 7-9 en een derde grandslamtitel in het dubbelspel voor onze landgenote. Een die ze zich nog lang zal herinneren.

Elise Mertens: "We zijn ervoor blijven vechten"

Vol adrenaline analyseert Elise Mertens een bloedstollende match. "De eerste set speelden de Russinnen heel goed", opent ze. "Ze kregen twee matchballen, die we konden wegwerken." "In het begin maakten we wat veel fouten, maar we groeiden als team in de wedstrijd. Een goede communicatie en voor elke bal blijven gaan, hebben het verschil gemaakt", weet de nummer 1 van de wereld in het dubbelspel.



Daarna volgde een straffe comeback. "We konden het op het einde niet geloven dat het gedaan was, zo spannend was het. We zijn ervoor blijven vechten, want het was een grandslamfinale. Die speel je niet elke dag."

"Hsieh is a magician", zegt Elise Mertens met de brede glimlach op de persconferentie. "Ze is iemand die aan het net alles kan. Het is een mooie speelster om naar te kijken." Onze landgenote geniet van het spelletje met haar nieuwe dubbelpartner. "Ik win voor het eerst een grandslamtoernooi op gras, wat Hsieh haar favoriete ondergrond is. Ze won hier in 2019 en we wilden vandaag haar titel verdedigen."

"Ik krijg zeer vaak de vraag of ik niet beter zou focussen op het enkelspel", deelt Mertens. "Maar het is mijn leven en ik doe wat ik graag doe. Zo zie je maar, het is mijn derde grandslamtitel!"