Mertens en dubbelpartner Hsieh nemen eerste horde op Wimbledon

Mertens en Hsieh hadden het in de eerste set niet onder de markt. Diatsjenko en Voskoboekova hielden lange tijd gelijke tred, met veel breaks aan beide kanten, maar moesten finaal toch buigen: 5-7 voor Mertens en Hsieh.

In de tweede set ging het vlotter. Het Russisch-Kazachse duo moest al snel een break toestaan en werd wat later nog eens gebroken: 2-6, einde verhaal.

Om een plaats in de achtste finales treffen Mertens en Hsieh nu de Japanse Misaki Doi en de Zwitserse Viktorija Golubic of de Russische Ekaterina Alexandrova en de Chinese Wang Yafan.

Mertens won dit jaar al de Australian Open. Dat deed ze met de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Hsieh is titelverdedigster op Wimbledon. In 2019 won ze er aan de zijde van de Tsjechische Barbora Strycova. In 2013 triomfeerde ze al een eerste keer met de Chinese Peng Shuai.