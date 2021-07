Meer succes in het enkelspel: Alison Van Uytvanck vlot naar 2e ronde

Een spannende partij werd het nooit voor Van Uytvanck. Ze serveerde in de eerste set uitstekend en gaf Jorovic zelfs geen enkele breakkans. De Servische raakte intussen bij 1-2 haar opslag wel kwijt.

In de 2e set ging Van Uytvanck opnieuw voortvarend van start, ze had al snel een 1-4 voorsprong beet. Jorovic knokte zich wel nog een stukje terug, maar moest uiteindelijk met 3-6 en 2-6 inpakken. Van Uytvanck treft in de volgende ronde Petra Kvitova (WTA-13) of Jasmine Paolini (WTA-92).