Medvedev klaagt over hitte en tipt organisatie: "Start wedstrijden 's avonds"

Na 1 uur en 41 minuten tennis klaarde Medvedev de klus tegen Boeblik. Dat voelde te lang aan voor de Rus, die klaagde over de warmte. "Ik denk dat het beter is om de partijen pas 's avonds te laten starten", legde Medvedev uit. "Dan is de hitte minder fel."

De temperatuur liep in Japan op tot 32 graden. "Ik heb niet vaak in slechtere omstandigheden als vandaag gespeeld. Ik denk ook niet dat de organisatoren dat zullen veranderen midden in het toernooi, maar ik geef het maar mee. Het kan nuttig zijn."

Medvedev relativeerde zijn woorden nog. "We zijn hier op de Olympische Spelen om een medaille te pakken, niet om te klagen over de hitte. Maar het was vandaag heel zwaar voor ons allebei." In de tweede ronde treft hij de Indiër Sumit Nagal (ATP 160).