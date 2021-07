Maryna Zanevska stormt in een uurtje naar kwartfinales in Polen

Zanevska toonde vorige week in Lausanne al dat ze aardig op dreef is. Ze kon zich toen net niet plaatsen voor haar eerste WTA-finale uit haar carrière.

Maar op het gravel in Polen lijkt ze vastberaden om wel door te stomen naar de eindstrijd. En dat heeft de Slovaakse Viktoria Kuzmova aan den lijve mogen ondervinden.

In de eerste set benutte Zanevska heel efficiënt haar twee breakpunten (6-2) en ook in de tweede set stond er geen maat op onze landgenote. Kuzmova probeerde nog tegen te stribbelen op het einde, maar moest toch na iets meer dan een uur het hoofd buigen.

In de volgende ronde kijkt Zanevska de Spaanse Nuria Parrizas in de ogen, het negende reekshoofd in Polen. Ook Parrizas heeft de goede vorm beet, want ze won twee weken geleden haar eerste WTA-titel in Bastad.