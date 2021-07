LIVESTREAM: Van Uytvanck-Muguruza (0-3) weer "on hold" door nieuwe regenbui

05:28 05 uur 28. Valt de wedstrijd meteen in het water? De speelsters trekken meteen de kleedkamer in. Het gedruppel in Tokio is zo opnieuw de boosdoener. . Valt de wedstrijd meteen in het water? De speelsters trekken meteen de kleedkamer in. Het gedruppel in Tokio is zo opnieuw de boosdoener.

3-0 voor de opportunistische Muguruza. Dat is niet helemaal de juiste weergave van de werkelijkheid. Gert Gommé

2-0 voor Muguruza Felbevochten punten in de aanvangsfase. Zowel Van Uytvanck als Muguruza bikkelen om elk punt, maar de Spaanse kon enkele profiteren van de verkeerde eerste opzet van onze landgenote. Kan ze haar vizier straks wel op scherp zetten? De drive is allszins al aanwezig.

Dit gaat een pittig partijtje worden. Van Uytvanck heeft er zin in. Gert Gommé

Break away Het eerste breekpunt van Van Uytvanck was bijna een feit. Onze landgenote heeft er duidelijk zin in. Met onder andere een knap dropshot zet ze haar goede vorm in de verf.

Start! Muguruza mag de spits afbijten. Kan Alison van Uytvanck haar stunt van gisteren tegen Kvitova nog eens herhalen?

Daar is Van Uytvanck De weergoden zijn de tennissters dan toch gunstig gezind. Van Uytvanck en Muguruza warmen zich op om er een mooie patij van te maken. Volg de volledige wedstrijd hier met een livestream en met tekst.

Wedstrijd start niet om 4u Door de slechte weersomstandigheden is het aanvangsuur van de wedstrijd onduidelijk. Normaal gezien begonnen Van Uytvanck en Muguruza om 4u aan hun 1/8e finale, maar de partij zal pas later op gang komen (zeker na 5u) . Wij houden u op de hoogte wanneer het officiële uur duidelijk is.