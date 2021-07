LIVE: Pakt kersvers nummer 1 van de wereld Elise Mertens de dubbeltitel?

Dat is toch wel iets speciaal en ik ben er erg trots op. Ik was al eens de nummer 1, maar slechts één week.

15 uur 19. Na de nummer 1 ook een titel op Wimbledon? In de halve finale versloegen Elise Mertens en haar dubbelpartner Hsieh Su-Wei een Japans duo in twee sets. Daarmee wordt de Belgische opnieuw de nummer 1 van de wereld. Naast die erkenning, kan Mertens ook haar tweede grandslamzege in het dubbelspel op zak steken. In 2019 won ze de Australian Open, dit jaar de US Open met haar vorige dubbelpartner Sabalenka. Volgt titel drie? .