LIVE: Djokovic is een set verwijderd van de halve finales op Wimbledon

16:31 16 uur 31. Halfweg set 3 met één been in halve finale. Na de break in het eerste spel van set 3, had Djokovic alle moeite om zijn eigen opslagspel te winnen. Na een punt van een kleine 10 minuten lukt het de Serviër. De spelers winnen daarna elk op hun service, halfweg de derde set staat het 3-1.

16:14 16 uur 14. Meteen door de opslag! Djokovic wil deze partij zo snel mogelijk afronden nu. Hij gaat meteen door de opslag van Fucsovics in set 3. Klaart hij de klus deze set?

16:09 16 uur 09. Djokovic knokt zich naar setwinst. Ook set 2 beslecht Djokovic in zijn voordeel. De Serviër maakte nog heel wat unforced errors. Het ging dan ook lang gelijk op. De nummer 1 van de wereld heeft genoeg aan 1 break om de set veilig te stellen.

15:51 15 uur 51. 3-3 in set 2. Anders dan in de 2e set geven de tennisheren elkaar nu geen duimbreed toe. Ieder wint voorlopig zijn opslagspelletje.

15:35 15 uur 35. Fucsovics staat nu met veel vertrouwen te tennissen. De games duren langer dan in de eerste set en we krijgen dan ook langere rally's te zien. Voorlopig heeft Djokovic het moeilijk om de breakkansen af te maken. Hij zit nu aan een percentage van 20% (2/10) als het op gewonnen breakpunten aankomt.

15:18 15 uur 18. Set binnen voor Djokovic. Na 42 minuten tennis klaart Djokovic in de eerste set de klus. Hij heeft ook het geluk wat aan zijn zijde na een netbal die net over valt. 6-3 voor de Serviër in de eerste set.

15:17 15 uur 17. Djokovic leek op weg naar een "bagel" (6-0) in de eerste set, maar Fucsovics laat zich niet zomaar naar de slachtbank leiden. De Hongaar knokt zich terug in de wedstrijd met enkele langere rally's. De eerste set is zo nog niet beslist: het gaat van 5-0 naar 5-3.

14:59 14 uur 59. Valpartij Djokovic. Voorlopig heeft Djokovic geen kind aan Fucsovics. De Serviër loopt al snel uit tot een 3-0-voorsprong in de eerste set. Het was wel even schrikken toen Djokovic doorgleed en viel, maar hij kon zijn weg snel weer verder zetten.

14:42 14 uur 42. De 29-jarige Fucsovics plaatste zich voor het eerst voor de kwartfinales op Wimbledon. Djokovic heeft op dit niveau dan weer veel meer ervaring. Hij is toe aan zijn 12e kwartfinale op het heilige Londense gras.