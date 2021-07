LIVE: Djokovic hangt bordjes op Centre Court weer gelijk tegen Berrettini

17:19 17 uur 19. Hij komt geregeld naar het net, Novak Djokovic en dat is ook te zien in de cijfers. Hij slaat 73 % van de netpunten in zijn voordeel. Berrettini heeft wel het publiek mee. "Matteo, Matteo", klinkt het op Centre Court. . Hij komt geregeld naar het net, Novak Djokovic en dat is ook te zien in de cijfers. Hij slaat 73 % van de netpunten in zijn voordeel. Berrettini heeft wel het publiek mee. "Matteo, Matteo", klinkt het op Centre Court.

17:19 17 uur 19. Weer break voor Djokovic. Djokovic gaat de bal nu ver halen en schudt een fraaie backhand uit zijn mouwen. Berrettini kan nog wel bij de bal, maar slaat die dan pardoes in het net. Niet veel later is de eerste snelle break weer een feit voor Djokovic.

17:07 17 uur 07. Het is een boeiende finale met een pak spectaculaire punten. . Dirk Gerlo.

17:03 17 uur 03. Set voor Djokovic: 1-1. Alles te herdoen op Centre Court. Djokovic lukt een blanco opslagspelletje en hangt de bordjes qua sets weer gelijk.

16:56 16 uur 56. Drie breakpunten had Djokovic veroverd, maar Berrettini laat zien dat hij ook op mentaal vlak uit het goede hout is gesneden. Met de handen in de zij kan Djokovic het nauwelijks geloven: 5-4 nu in de tweede set.

16:53 16 uur 53. Weerwerk van Berrettini. Berrettini geeft zich niet zomaar gewonnen. Djokovic lokt zijn tegenstrever naar het net, maar de Italiaan spreekt zijn snelle benen aan. Berrettini weet Djokovic alsnog te verschalken. Weer een fraai punt.

16:49 16 uur 49. We krijgen nu een spektakelpunt te zien. Berrettini pakt eerst uit met een haarfijne lob en doet er dan nog een "tweener" (een slag tussen de benen) bovenop. Het publiek kan het wel smaken en Centre Court veert recht.

16:43 16 uur 43. Minder spanning in set 2. Er is nu geen houden meer aan Novak Djokovic. Na 28 minuten, in schril contrast met de 70 minuten in de eerste set, staat het 5-1 in de tweede set. Berrettini heeft geen antwoord op het agressieve tennis van Djokovic.

16:38 16 uur 38. Voor wie er nog aan twijfelde, Djokovic staat er weer hoor. Hij pakt nu met een schitterende backhand uit en legt de bal fraai net naast de lijn. Daar had Berrettini geen antwoord op.

16:38 16 uur 38. Met de rug tegen de muur, veren de groten recht. Dat lijkt Djokovic nu ook te doen. Na enkele onnodige fouten van Berrettini loopt de Serviër 3-0 uit in de 2e set. Berrettini heeft nu net als in de eerste set een comeback nodig om zich terug in de wedstrijd te knokken.

16:27 16 uur 27. Djokovic is niet onder de indruk na die eerste set die langer dan een uur duurde. De nummer 1 van de wereld gaat meteen door de opslag van Berrettini. Een vroege voorsprong in die tweede set en dat doet ongetwijfeld even deugd bij Djokovic.

16:22 16 uur 22. Nu neemt de druk bij Djokovic alleen maar toe. . Dirk Gerlo.

16:16 16 uur 16. De eerste set is binnen voor Berrettini. Djokovic zal het zich nog beklagen, dat hij het daarnet niet had afgemaakt bij een 5-2-stand. Met een ace beslecht Berrettini nu die eerste set: 7-4 in de tiebreak. De gebalde vuist gaat de hoogte in bij de Italiaan die verrassend op voorsprong komt.