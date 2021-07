LIVE: Berrettini walst over vloekende Hurkacz in tweede set

Hubert Hurkacz tennist op een wolk. De derde ronde was zijn beste resultaat ooit op Wimbledon, tot de 24-jarige Pool zijn idool Roger Federer klopte in de kwartfinale. In de halve finales treft hij de nummer 9 van de wereld, Matteo Berrettini. Volg de wedstrijd hier met tekst vanaf 14.30 uur.