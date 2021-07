Greet Minnen laat zich een set afsnoepen maar stoot vlot door naar 2e ronde in Praag

Minnen speelt in Praag als 9e reekshoofd en begon dan ook als favoriete aan haar partij tegen Gatto-Monticone. In de eerste set blies ze de Italiaanse helemaal weg met 0-6.

In de 2e set slaagde het nummer 184 van de wereld er toch weer in om de wedstrijd spannend te maken. Ze won die set uiteindelijk ook met 6-4. In de slotset zette Minnen met 1-6 opnieuw orde op zaken.

In de tweede ronde neemt Minnen het op tegen de winnares van het duel tussen de Roemeense Elena-Gabriela Ruse (WTA 133), die zondag het WTA 250-toernooi van Hamburg won, en de Tsjechische Lucie Havlickova (WTA 817).



Ysaline Bonaventure (WTA 127) komt later nog in actie in Tsjechië. Ze neemt het dan op tegen de Britse Naiktha Bains (WTA 248).