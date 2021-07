Greet Minnen klopt lucky loser in Praag op weg naar kwartfinales

Minnen kreeg in haar tweede ronde lucky loser Anastasia Gasanova tegenover zich in de Tsjechische hoofdstad. Onze landgenote liep in de eerste set snel 1-5 uit, een voordeel dat ze niet meer weggaf.

In de tweede set toch wat meer spanning. Gasanova liep uit tot 3-1, maar zij kon haar bonus niet vashouden. Minnen knokte zich opnieuw in de wedstrijd en een tiebreak moest voor de beslissing zorgen.

Daarin haalde Minnen opnieuw haar niveau van in de eerste set. Ze liep snel 0-4 uit en maakte het af bij het derde matchpunt.