Goede olympische oefening: Mertens naar kwartfinales in dubbelspel Wimbledon

Elise Mertens had een uitstekende klik met Aryna Sabalenka, maar de Wit-Russische besloot zich na hun eindzege op de Australian Open alleen op het enkelspel te richten. Mertens klopte aan bij de ervaren Hsieh Su-Wei.

En hun samenwerking gaat in stijgende lijn. Na de achtste finales op Roland Garros staat Mertens in de kwartfinales op Wimbledon. Samen met de Taiwanese klopt ze het Amerikaanse duo Muhammad/Pegula in 2 sets.

In de volgende ronde nemen Mertens en Su-Wei het op tegen het Servische duo Aleksandra Krunic en Nina Stojanovic.

Leuk detail: Su-Wei is de titelverdediger in het dubbelspel in Londen. In 2019 triomfeerde ze er met de Tsjechische Barbora Strycova. Ook in 2013 won ze er al eens met de Chinese Shuai Peng.



Voor Elise Mertens is het de gedroomde voorbereiding op de Olympische Spelen. In Tokio slaat ze de handen in elkaar met Alison Van Uytvanck.