Federer (39) voor 7e keer op rij naar kwartfinales op Wimbledon

In 2001 haalde Federer op Roland Garros zijn eerste kwartfinale op een grandslamfinale, ruim 20 jaar later draait de Zwitser nog altijd mee aan de top. Voor de 7e keer op rij haalt hij de kwartfinales op Wimbledon, waarmee hij de oudste kwartfinalist is op een grand slam sinds 1977.

Tegen de 13 jaar jongere Lorenzo Sonego moest hij in de eerste set zwoegen. Federer gaf een break bij 5-4 nog uit handen, maar trok de set uiteindelijk met 7-5 naar zich toe. Een korte regenpauze tussendoor had duidelijk deugd gedaan.

In de volgende sets ging het steeds vlotter voor de 20-voudige grandslamwinnaar. In de kwartfinale neemt Federer het op tegen Daniil Medvedev of Hubert Hurkacz, een wedstrijd die werd afgeblazen door de regen en de invallende duisternis.

Federer is na een knie-operatie op zoek naar zijn 9e eindzege op Wimbledon. Vorige maand gaf hij in de 4e ronde van Roland Garros op om zich volledig te kunnen focussen op zijn favoriete grastoernooi.