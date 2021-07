Elise Mertens pakt haar derde dubbeltitel na een zinderende wedstrijd

Kudermetova en Vesnina speelden nog maar drie toernooien samen, maar leken perfect op elkaar ingespeeld. Het Russische duo maakte een sterke start. Met behulp van agressief tennis aan het net wonnen ze makkelijk de eerste set.



Elise Mertens en Hsieh Su-Wei konden ook in de tweede set geen vuist maken. Bij een 5-4-stand mocht Vesnina de klus klaren op eigen service. Ze kreeg twee matchballen, maar die werkte het Belgisch-Taiwanese duo weg.

Het was een kantelpunt in de wedstrijd. Kudermetova, die een dijk van een partij speelde aan het net, stapelde de foutjes op en keek beteuterd naar het scorebord. Dat gaf plots een gelijke setstand weer.

In de derde set leken de Russinnen van slag. Bij 5-3 mocht Mertens een poging doen om de match uit te serveren, maar ook die was tevergeefs. Er werd gevochten voor elk punt in elke rally. Tot 7-7 gunden de speelsters elkaar niets.

Hsieh Su-Wei pakte uit met een sterk opslagspel op het cruciale moment. Het signaal voor Mertens om door te duwen. Na een bloedstollend slot kwam dan toch de verlossing: 7-9 en een derde grandslamtitel in het dubbelspel voor onze landgenote. Een die ze zich nog lang zal herinneren.