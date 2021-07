De aanhouder wint: Maryna Zanevska staat in Gdynia in eerste WTA-finale

In Lausanne zag ze de finale nog net aan haar neus voorbijgaan, maar op het gravel in Gdynia was ze vastberaden om wel door te stoten naar de eindstrijd.

Maar dan moest ze wel voorbij Kateryna Kozlova raken. De Oekraïense lag eerder al drie keer dwars op Wimbledon (2014), de US Open (2015) en in Sint-Petersburg (2016).

Het voordeel voor Zanevska was dat haar tegenstandster diezelfde dag nog haar kwartfinale, die was stilgelegd voor de regen, had moeten afwerken. Helemaal fris oogde Kozlova dan ook niet.

In de eerste set stoomde Zanevska vlot naar 6-2, al had ze op het einde wel een break moeten toestaan. Dat gaf Kozlova moed in de 2e set. Maar Zanevska gaf haar eerste finaleticket niet meer uit handen.

In de finale wacht morgen de Slovaakse Kristina Kucova (WTA 150). Zij rekende relatief eenvoudig af met de Duitse Tamara Korpatsch (WTA 162). Zanevska verloor geen van haar 4 eerdere duels tegen Kucova.