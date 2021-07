Bonaventure krabbelt op tijd recht in eerste ronde in Hamburg

Bonaventure kon zich niet plaatsen op de hoofdtabel van Wimbledon, dus kwam er een plekje vrij op haar kalender voor het WTA-toernooi van Hamburg. Maar de overgang van gras naar gravel ging niet van een leien dakje.

In de eerste set kon Bonaventure slechts één punt pakken, maar ze panikeerde niet. Onze landgenote kon de rug nog rechten en won de wedstrijd na een driesetter.

De Amerikaanse Bernarda Pera (26) wordt de volgende tegenstandster van Bonaventure in Hamburg. Pera (WTA 74) is het zevende reekshoofd in Duitsland.