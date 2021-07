Barty walst over landgenote Tomljanovic op weg naar eerste halve finale

Gisteren stond Ajla Tomljanovic niet lang op de baan, omdat haar tegenstandster Raducanu moest opgeven. Ook vandaag speelde ze slechts een uur tennis. Dat dankzij een sterke Ashleigh Barty.

Het was voor de beide speelsters de eerste keer dat ze in de kwartfinales stonden op het gras van Wimbledon. De 25-jarige Barty had duidelijk minder last van de druk.

Met een razende vaart zette ze set 1 naar haar hand. Ze gunde haar landgenote slechts één opslagspelletje. Ook in de tweede set nam Barty de bovenhand. Na 1 uur en 6 minuten zat de kwartfinale er al op.