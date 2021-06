Van Uytvanck legt druk bij Svitolina: "Het is zij die moet winnen"

15:17

15 uur 17. "Ik kende een goede voorbereiding". Van Uytvanck onderging dit voorjaar een knie-operatie maar bewees onlangs in Nottingham, waar ze een ITF 100.000-toernooi won, de goede vorm beet te hebben. Svitolina maakte dan weer weinig klaar in Berlijn en Eastbourne, al speelde ze twee jaar geleden wel de halve finales op Wimbledon. "Ik kende een goede voorbereiding. Ik ben blij dat ik enkele matchen heb gewonnen voor ik naar hier kwam. Dat doet goed. Ik voel me goed, train goed en hoop dat dit blijft duren. Het wordt geen gemakkelijke wedstrijd maar ik ga alles geven." .