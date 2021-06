Titelverdedigers Nadal en Swiatek vlot naar 2e week Roland Garros

De volgende uitdager is het Italiaanse talent Jannik Sinner. De 19-jarige belofte stond ook vorig jaar al eens tegenover Nadal en werd bij zijn debuut afgestopt in de kwartfinales.

Norrie kon in de tweede set wel twee keer door de opslag van Nadal gaan, maar op meer moest hij niet hopen. Met drie keer 6-3 stormde Nadal naar zijn 103e zege op Roland Garros.

Swiatek laat geen set liggen

Met haar 20e setwinst op rij op Roland Garros heeft Iga Swiatek zich geplaatst voor de tweede week in Parijs. De Poolse titelverdedigster moest vooral in de eerste set zwoegen tegen Anett Kontaveit.

Swiatek was wel gewaarschuwd, want ze verloor haar twee eerdere confrontaties met de Estse. De net 20-jarige tennister kon de moeilijke eerste set beslissen na een tiebreak en maakte het dan indrukwekkend af in set 2.

In de achtste finales neemt Swiatek het op tegen de 18-jarige Oekraïense Marta Kostjoek.