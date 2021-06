Suarez verliest bij comeback, maar belangrijkste match had ze al gewonnen

Carla Suarez Navarro had bijna anderhalf jaar geen wedstrijd gespeeld. Gisteravond mocht de voormalige top 10-speelster haar rentree maken op haar lievelingstoernooi: Roland Garros.

Ei zo na had Suarez voormalig US Open-winnares Sloane Stephens verslagen. In set 2 stond ze bij 5-4 op 2 punten van de overwinning.

Het lukte Suarez niet om de wedstrijd uit te serveren en Stephens nam de regie over. De 32-jarige Spaanse knokte nog voor wat ze waard was, maar bij 4-4 in de beslissende set was het vat af.

Stephens pakte Suarez eens goed vast na de wedstrijd en gaf de tweevoudige kwartfinaliste een warm applaus.