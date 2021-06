Stefanos Tsitsipas bereikt op Roland Garros 1e keer finale van grandslamtoernooi

Het journaal 19u met o.a. Tsitsipas-Zverev op Roland Garros

De jonge generatie stond in de 1e halve finale tegenover elkaar met Stefanos Tsitsipas (22) en Alexander Zverev (24).

Tsitsipas stond nog nooit in de finale van een grandslamtoernooi. Zverev mocht er vorig jaar wel al eens van proeven op de US Open van vorig jaar, die hij verloor tegen Dominic Thiem.

De Griek begon als een wervelwind aan de halve finale en ging meteen door de opslag van Zverev. Set 1 ging met 6-3 naar Tsitsipas.



Zverev besefte dat het snediger moest. In het 2e bedrijf probeerde hij aanvallender te tennissen en dat loonde aanvankelijk. Maar Tsitsipas boog een 0-3-achterstand om in een 6-3-zege.



In set 3 en 4 ging Zverev telkens 1 keer door de opslag van Tsitsipas, goed voor 2 setwinsten. In de allesbeslissende 5e set werkte de Duitser 4 matchpunten weg bij 2-5. Maar dat was uitstel van executie. Tsitsipas maakte het een game later wel af.

Zondag speelt Tsitsipas de finale in Parijs tegen de winnaar van het titanenduel tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic.