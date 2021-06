Roland Garros-finalist Tsitsipas moet zijn koffers al pakken op Wimbledon

Enkele weken terug stond Stefanos Tsitsipas nog in de finale van Roland Garros. Hij moest toen na een slopende 5-setter zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic. Op Wimbledon zit het er al in de openingsronde op.

Het was na de finale in Parijs de eerste wedstrijd van Tsitsipas op gras en die switch bleek niet evident. Het nummer 4 van de wereld verloor met zijn eerste opslagspelletje in de eerste set en kon dat nooit meer goedmaken: 4-6.

Ook in set 2 en set 3 strafte Tiafoe de kleine foutjes genadeloos af, zelf gaf hij geen enkel opslagspelletje uit handen. In de 2e ronde neemt Tiafoe het op tegen Vasek Pospisil of Roberto Carballés.