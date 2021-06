Roger Federer stoot door: "Maar ik weet niet of ik 1/8e finale speel"

Federer, die begin augustus 40 jaar wordt, onderging in 2020 twee operaties aan zijn rechterknie. Roland Garros is zijn eerste grandslamtoernooi in 16 maanden. Pas in maart keerde hij terug en veel speelde de 20-voudige grandslamwinnaar niet sindsdien.

Met Wimbledon later deze maand in zijn achterhoofd wil Federer zijn gezond verstand laten spreken. In de 1/8e finale in Parijs wacht de Italiaan Matteo Berrettini, maar mogelijk krijgt die de match cadeau.

"Ik weet niet of ik wel zal spelen", gaf Federer immers afgelopen nacht aan. "Ik moet beslissen of ik doordoe of niet. Is het niet te risicovol (voor de knie, red) om voort te doen? Is het niet het goede moment om rust te nemen?", stelde hij zichzelf enkele vragen op de persconferentie.

Op 14 juni wil Federer zijn grasseizoen lanceren in Halle. "Na iedere match moet ik mijn situatie evalueren, afwachten in welke staat ik de volgende ochtend wakker word en hoe het met mijn knie gaat. Dat is misschien nog meer nodig na zo'n lange match als vanavond."