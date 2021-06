Revelatie Tamara Zidansek is eerste Sloveense in halve finales Grand Slam

Tamara Zidansek had voor deze editie van Roland Garros nog nooit de tweede ronde overleefd op een grandslamtoernooi. Maar de 23-jarige Sloveense tankte in Parijs meteen vertrouwen door in de 1e ronde Bianca Andreescu uit het toernooi te kegelen.

Op weg naar de kwartfinales rekende ze ook nog af met Madison Brengle, Katerina Siniakova en Sorona Cirstea. Vandaag moest ze het opnemen tegen 33e reekshoofd Paula Badosa. Ook voor de Spaanse was het haar eerste kwartfinale in een grandslamtoernooi.

Badosa had haar voorbije 9 gravelwedstrijden gewonnen en leek ook tegen Zidansek op weg naar de zege toen ze in de 3e set een 2-0-voorsprong nam. Maar Zidansek, die een verleden heeft als snowboardster, knokte zich weer in de set.

Bij 6-6 wiste de Sloveense 3 breakpunten uit en bij 7-6 dwong ze op haar beurt twee matchpunten af op de opslag van Badosa. Het tweede was het goeie voor Zidansek, die zich met haar 48e winner van de wedstrijd naar de halve finales mepte.