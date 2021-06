Pechvogel Auger-Aliassime verliest 8e ATP-finale op een rij, Cilic is te sterk in Stuttgart

Roland Garros is nog niet helemaal afgelopen, maar dat wil niet zeggen dat er verder geen tennismatchen gespeeld worden. In het grastoernooi van Stuttgart stonden Marin Cilic en Félix Auger-Aliassime in de finale tegenover elkaar.

De 32-jarige Kroaat, die niet toevallig ook op het gras het beste uit de voeten kan, speelde een sterke partij. Auger-Aliassime kon enkel in de eerste set echt weerwerk bieden, maar Cilic nam met enkele krachtige slagen de bovenhand in de tiebreak.

In de slotset ging Cilic bij 4-3 door de opslag van de 20-jarige Canadees. Hij maakte het enkele momenten later zelf af: 6-3. Het is voor Cilic de eerste zege in een ATP-toernooi sinds 2018. Auger-Aliassime verloor intussen al 8 finales op een rij.