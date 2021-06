Ook op Roland Garros geen 24e grandslamzege voor Serena Williams

Serena Williams heeft wel al 3 keer getriomfeerd in Parijs, maar Roland Garros blijft haar minst favoriete afspraak op de grandslamkalender. Haar laatste eindzege dateert van 2015.

Voor het eerst sinds 2018 had Williams wel de 4e ronde gehaald, maar tegen de Kazakse Rybakina kwam ze nooit in haar spel. Vooral in de eerste set kreeg Williams maar geen lijn in haar opslagspelletjes.

De 21-jarige Rybakina kon uiteindelijk maar liefst 5 breaks verzilveren tegen de 39-jarige veterane en stoot voor het eerst in haar carrière door naar de kwartfinales. In de volgende ronde neemt ze het op tegen Anastasia Pavljoetsjenkova, die Viktoria Azarenka uitschakelde.



Voor Serena Williams is het alweer een gemiste kans om het grandslamrecord van Margaret Court te evenaren. Williams verloor haar laatste 4 grandslamfinales en blijft op 23 eindzeges steken. Eind deze maand krijgt ze op Wimbledon een nieuwe kans om zich naast de Australische tennislegende te zetten.