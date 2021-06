Meer succes in dubbelspel: Elise Mertens mag in Birmingham naar kwartfinales

Het gravelseizoen zit erop en dat wil zeggen dat de meeste tennissers begonnen zijn aan hun voorbereiding richting het gras van Wimbledon. Elise Mertens bereidt zich momenteel voor in Birmingham.

In het enkelspel ging Mertens er in de eerste ronde nog uit tegen Ajla Tomljanovic, maar in het dubbelspel liep het al een stuk beter. Samen met Su-Wei Hsieh werd het ervaren duo Stosur/Vandeweghe geklopt in 2 sets met telkens 6-4.

In de kwartfinales in Birmingham nemen Mertens en Su-Wei Hsieh het op tegen Tereza Martincova en Naiktha Bains.