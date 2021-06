Medvedev wint voor het eerst grastoernooi, De Minaur is beste in Eastbourne

Voor nummer 2 van de wereld Daniil Medvedev was het in Mallorca zijn eerste titel op deze ondergrond. De Rus haalde het met 6-4, 6-2 van de Amerikaan Sam Querrey (ATP-60).

Alex De Minaur wint 5e titel in Eastbourne

In Eastbourne was de Australiër Alex de Minaur (ATP-18) de beste. Hij versloeg in de finale op het Engelse gras de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP-27) in 3 sets: 4-6, 6-4, 7-6 (7/5) na 2 uur en 40 minuten.

Voor de 22-jarige De Minaur, het tweede reekshoofd, is het de vijfde ATP-titel. Hij won eerder dit jaar in Antalya en zegevierde in 2019 in Sydney, Atlanta en Zhuhai. Dat was telkens op hardcourt.

De 26-jarige Sonego blijft steken op twee ATP-titels (Cagliari 2021 en Antalya 2019).