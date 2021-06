LIVE: Tsitsipas wint felbevochten eerste set tegen Djokovic

16:29 16 uur 29. Tsitsipas stoomt meteen door. Ook in set 2 staat Tsitsipas meteen op een heel hoog niveau te tennissen, Djokovic is meteen zijn eerste opslagspelletje kwijt. . Tsitsipas stoomt meteen door Ook in set 2 staat Tsitsipas meteen op een heel hoog niveau te tennissen, Djokovic is meteen zijn eerste opslagspelletje kwijt.

16:25 16 uur 25. Tsitsipas pakt set 1. Wat een spektakel kregen we al in deze eerste set. Djokovic gaat in de fout bij de tweede setbal voor Tsitsipas. De Griek pakt zo de eerste felbevochten set. De toon is meteen gezet in deze finale. . Tsitsipas pakt set 1 Wat een spektakel kregen we al in deze eerste set. Djokovic gaat in de fout bij de tweede setbal voor Tsitsipas. De Griek pakt zo de eerste felbevochten set. De toon is meteen gezet in deze finale.

16:20 16 uur 20. Beide heren drijven elkaar nu tot het uiterste. Djokovic versiert bij 6-5 een eerste setpunt, maar Tsitsipas werkt het weg met een machtige forehand in het hoekje. Djokovic applaudisseert respectvol voor zijn concurrent. . Beide heren drijven elkaar nu tot het uiterste. Djokovic versiert bij 6-5 een eerste setpunt, maar Tsitsipas werkt het weg met een machtige forehand in het hoekje. Djokovic applaudisseert respectvol voor zijn concurrent.

16:06 16 uur 06. Tiebreak. Het niveau ligt meteen torenhoog in deze eerste set. Bij 5-5 gaat Djokovic door de opslag van Tsitsipas. De nummer 1 van de wereld kan serveren voor de eerste set, maar Tsitsipas slaat meteen terug: 6-6, we krijgen een tiebreak. . Tiebreak Het niveau ligt meteen torenhoog in deze eerste set. Bij 5-5 gaat Djokovic door de opslag van Tsitsipas. De nummer 1 van de wereld kan serveren voor de eerste set, maar Tsitsipas slaat meteen terug: 6-6, we krijgen een tiebreak.

16:02 16 uur 02. Djokovic en Tsitsipas maken er meteen een stevige strijd van in deze eerste set. Tsitsipas kreeg bij 4-5 al een setpunt, maar Djokovic werkte het weg: 5-5. . Djokovic en Tsitsipas maken er meteen een stevige strijd van in deze eerste set. Tsitsipas kreeg bij 4-5 al een setpunt, maar Djokovic werkte het weg: 5-5.

15:40 15 uur 40. 3-3. Voorlopig gaat het aardig gelijk op in deze finale. Beide heren spelen agressief in deze openingsfase van de partij. Djokovic zet zijn Servische grinta nog eens in de verf door lijf en leden te riskeren op een dropshot van Tsitsipas. Djokovic zit zo onder het gravel en moet zichzelf even verschonen. . 3-3 Voorlopig gaat het aardig gelijk op in deze finale. Beide heren spelen agressief in deze openingsfase van de partij. Djokovic zet zijn Servische grinta nog eens in de verf door lijf en leden te riskeren op een dropshot van Tsitsipas. Djokovic zit zo onder het gravel en moet zichzelf even verschonen.

15:12 15 uur 12. We zijn vertrokken! Tsitsipas mag als eerste serveren. Hij kan de eerste Griekse grandslamwinnaar ooit worden. Djokovic kan dan weer de derde man ooit worden die alle vier Grand Slams elk minstens tweemaal heeft gewonnen. De Australiërs Rod Laver en Roy Emerson gingen hem voor. . We zijn vertrokken! Tsitsipas mag als eerste serveren. Hij kan de eerste Griekse grandslamwinnaar ooit worden. Djokovic kan dan weer de derde man ooit worden die alle vier Grand Slams elk minstens tweemaal heeft gewonnen. De Australiërs Rod Laver en Roy Emerson gingen hem voor.

15:08 15 uur 08. Daar zijn de spelers. Op het gravel van de Court Philippe Chatrier mogen de twee gladiatoren gaan bikkelen om de titel. . Daar zijn de spelers. Op het gravel van de Court Philippe Chatrier mogen de twee gladiatoren gaan bikkelen om de titel.

