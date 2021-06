LIVE: Elise Mertens verliest de eerste set tegen Maria Sakkari

Elise Mertens moet haar opslag winnen om in Parijs te blijven.

18 uur 06. Druk bij Mertens . Elise Mertens moet haar opslag winnen om in Parijs te blijven. .

17:44

17 uur 44. Mertens gaat door de opslag van Sakkari. We hebben er even op moeten wachten, maar daar is opnieuw een break. Elise Mertens pakt de opslag van Sakkari en komt zo op een 4-3 voorsprong. .