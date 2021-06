LIVE: Elise Mertens moet 3e set spelen tegen Zarina Diyas

17:24 17 uur 24. Gelijkopgaande wedstrijd. Mertens legt de druk weer bij Diyas. Mertens kan het bij 40-0 afmaken, maar maakt het dan toch nog spannend. Een knap dropshot, een bal die maar net op de lijn valt en een dubbele fout brengen Diyas terug in de game. Maar Mertens staat mentaal sterk vandaag. Ze pakt de game nog met een knappe backhand. . Gelijkopgaande wedstrijd Mertens legt de druk weer bij Diyas. Mertens kan het bij 40-0 afmaken, maar maakt het dan toch nog spannend. Een knap dropshot, een bal die maar net op de lijn valt en een dubbele fout brengen Diyas terug in de game.



Maar Mertens staat mentaal sterk vandaag. Ze pakt de game nog met een knappe backhand.

17:18 17 uur 18. Komt er dan toch een barstje in het pantser van Diyas? De Kazakse kijkt tegen een 0-30 achterstand aan, maar knokt zich toch nog terug in het spelletje. Sterker nog, de Kazakse pakt de game nog. De dropshots van Mertens komen er deze set tot nu toe nog niet uit. Heeft ze last van de warmte?



De dropshots van Mertens komen er deze set tot nu toe nog niet uit. Heeft ze last van de warmte?

17:12 17 uur 12. Gebalde vuist bij Mertens. Elise Mertens laat zich niet zomaar van de wijs brengen. Op haar eigen opslag hangt ze de bordjes weer gelijk. Mertens balt haar vuist. Dit zal haar deugd doen.

17:08 17 uur 08. Sterk opslagspelletje van Diyas. Mertens heeft de nodige moeite met de opslag van Diyas. De Kazakse is niet van Mertens breakkansen te gunnen. 2-1 voor de nummer 93 van de wereld.

17:04 17 uur 04. Het is weer 1-1. Mertens knokt voor wat ze waard is. Bij 40-30 schreeuwt ze de frustratie van zich af. De bordjes hangen weer gelijk. 1-1.

16:59 16 uur 59. Diyas begint sterk aan de derde set. Diyas wil na die mindere tweede set uit een ander vaatje tappen. De Kazakse laat geen punt liggen op haar opslag. 1-0 voor Diyas. Kan Mertens nu haar eigen opslag behouden?

16:52 16 uur 52. Set 2 is voor Mertens. De buit - en daarmee bedoelen we set 2 - is binnen voor Elise Mertens. Ze dwingt op haar eigen opslag 3 setpunten af. Diyas stribbelt nog wel even tegen, maar Mertens maakt het dan simpel af.

16:52 16 uur 52. Warmte is ook een factor. De hitte blijft ook zijn rol spelen in Parijs. Tijdens elke pauze proberen Diyas en Mertens af te koelen door ijs in hun nek te leggen.

16:49 16 uur 49. Druk op de service van Diyas, maar daar kan de Kazakse blijkbaar wel mee om. Dankzij enkele goeie opslagen pakt ook zij een love-game. Zo komt ze terug tot 5-2. Mertens mag nu zelf gaan proberen om de 2e set binnen te hengelen.

16:47 16 uur 47. 5-1 voor Mertens. Diyas komt er plots niet meer aan te pas. Mertens gunt de Kazakse geen punt in het 6e spelletje en zo moet Diyas gaan serveren om in de set te blijven.

16:46 16 uur 46. Mertens forceert nieuwe break. Het tweede breakpunt is het goeie voor Elise Mertens, die zo een dubbele break voorsprong pakt in set 2: 4-1. Dit mag ze toch niet meer laten liggen.

16:44 16 uur 44. Het gaat plots snel in het 5e spelletje, waarin Mertens naar 0-40 stoomt. Drie breakkansen!

16:41 16 uur 41. Nog eens een love-game voor Mertens op haar eigen opslag, dat was toch al weer een poos geleden. 3-1 voor onze landgenote in set 2!

16:36 16 uur 36. Mertens mept een forehand buiten, Diyas sprokkelt haar eerste spel deze set. Mertens heeft wel nog altijd een break voorsprong.

16:36 16 uur 36. Een vloek - dat durven we toch denken - van Diyas, die voelt dat ze de grip over de match wat kwijt is. Mertens loopt 2-0 uit in de 2e set.

16:31 16 uur 31. Mertens begint 2e set met break. De onderbreking heeft Elise Mertens schijnbaar deugd gedaan, terwijl Diyas het ritme kwijt is. Mertens gaat zo meteen door de opslag van de Kazakse in set 2. Een prima begin!

16:24 16 uur 24. Waarschuwing voor Mertens. Het is er niet aan te merken, maar Diyas lijkt wat te last te hebben van de warmte. Ze zoekt verkoeling door een ijshanddoek in haar nek te leggen. Intussen heeft Mertens na de 1e set ook een waarschuwing gekregen voor coaching. Onze landgenote zal in set 2 uit een ander vaatje moeten tappen. Ze heeft even de coulissen opgezocht. Brengt dat raad?

Intussen heeft Mertens na de 1e set ook een waarschuwing gekregen voor coaching. Onze landgenote zal in set 2 uit een ander vaatje moeten tappen. Ze heeft even de coulissen opgezocht. Brengt dat raad?

16:23 16 uur 23. Set 1 is voor Diyas. Bij haar 3e setpunt geeft Diyas Mertens een koekje van eigen deeg. Met een knap dropshot haalt ze de 1e set binnen.

16:22 16 uur 22. De baan ligt open voor Diyas, maar ze mept haar forehand in het net. Ze beseft dat ze hier een gouden kans laat liggen om de 1e set binnen te halen. Deuce! (Excuseer, Frankrijk: égalité).