LIVE: Djokovic en Tsitsipas gaan naar een 5-setter, wie steekt de eindzege op zak?

18:28 18 uur 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1404112755469295618

18:27 18 uur 27. Einde set 4. We gaan zoals verwacht naar een 5e set in Parijs. Djokovic staat op een bijzonder hoog niveau te tennissen en Tsitsipas slaagt er niet meer in om de juiste antwoorden te vinden. Krijgen we een spannende slotset of gaat Djokovic deze klus klaren? . Einde set 4 We gaan zoals verwacht naar een 5e set in Parijs. Djokovic staat op een bijzonder hoog niveau te tennissen en Tsitsipas slaagt er niet meer in om de juiste antwoorden te vinden. Krijgen we een spannende slotset of gaat Djokovic deze klus klaren?

18:19 18 uur 19. Het gaat razendsnel . En plots zitten we op 1 spelletje van een 5-setter. Djokovic laat zeker op eigen opslag bijna niets meer liggen. Kan Tsitsipas hem toch nog even prikkelen of mogen we ons opmaken voor een allesbeslissende set? . Het gaat razendsnel En plots zitten we op 1 spelletje van een 5-setter. Djokovic laat zeker op eigen opslag bijna niets meer liggen. Kan Tsitsipas hem toch nog even prikkelen of mogen we ons opmaken voor een allesbeslissende set?

18:07 18 uur 07. De fysieke capaciteiten van Djokovic zijn ronduit indrukwekkend. Tsitsipas stuurt hem even alle hoeken uit, maar toch is het punt nog voor het nummer 1 van de wereld: 3-0. Mogen we ons alvast opmaken voor een 4-setter? . De fysieke capaciteiten van Djokovic zijn ronduit indrukwekkend. Tsitsipas stuurt hem even alle hoeken uit, maar toch is het punt nog voor het nummer 1 van de wereld: 3-0. Mogen we ons alvast opmaken voor een 4-setter?

18:03 De eerste 2 sets waren voor Tsitsipas, maar Djokovic voert nu de boventoon. . 18 uur 03. De eerste 2 sets waren voor Tsitsipas, maar Djokovic voert nu de boventoon. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1404106136551366667

18:01 18 uur 01. Griekse frustratie . Het lijkt er steeds meer op dat Djokovic erin geslaagd is om onder de huid van Tsitsipas te kruipen. De Serviër jaagt op zijn prooi. Tsitsipas slaat uit frustratie zijn tennisracket bijna aan diggelen. . Griekse frustratie Het lijkt er steeds meer op dat Djokovic erin geslaagd is om onder de huid van Tsitsipas te kruipen. De Serviër jaagt op zijn prooi. Tsitsipas slaat uit frustratie zijn tennisracket bijna aan diggelen.

17:57 17 uur 57. Djokovic brengt Tsitsipas in de problemen. Het loopt niet meer bij het nummer 5 van de wereld, bij de start van de 4e set geeft hij meteen zijn opslagspelletje weg. Krijgen we een nieuwe vlotte setwinst voor Djokovic? . Djokovic brengt Tsitsipas in de problemen Het loopt niet meer bij het nummer 5 van de wereld, bij de start van de 4e set geeft hij meteen zijn opslagspelletje weg. Krijgen we een nieuwe vlotte setwinst voor Djokovic?

17:53 17 uur 53. De fysiotherapeut is van de baan verdwenen. Tsitsipas leek wat last te hebben van zijn heup, maar kan uiteindelijk wel verder. Kan Djokovic profiteren of heeft Tsitsipas zijn 2e adem gevonden? . De fysiotherapeut is van de baan verdwenen. Tsitsipas leek wat last te hebben van zijn heup, maar kan uiteindelijk wel verder. Kan Djokovic profiteren of heeft Tsitsipas zijn 2e adem gevonden?

17:50 17 uur 50. Blessurebehandeling Tsitsipas. Tsitsipas trekt (eindelijk) een schoon shirt aan en laat zich ook even behandelen door de fysiotherapeut van dienst. Het ziet er wel naar uit dat hij gewoon verder zal kunnen. . Blessurebehandeling Tsitsipas Tsitsipas trekt (eindelijk) een schoon shirt aan en laat zich ook even behandelen door de fysiotherapeut van dienst. Het ziet er wel naar uit dat hij gewoon verder zal kunnen.

17:50 17 uur 50.

17:46 17 uur 46. Set 3 is voor Djoko. Het is zeker nog niet afgelopen in Parijs. Djokovic heeft zijn beste niveau teruggevonden en duwt Tsitsipas net wat meer terug. 1 break bleek uiteindelijk voldoende in set 3: 6-3. Komt Djokovic in set 4 langszij of trekt Tsitsipas het laken naar zich toe? . Set 3 is voor Djoko Het is zeker nog niet afgelopen in Parijs. Djokovic heeft zijn beste niveau teruggevonden en duwt Tsitsipas net wat meer terug. 1 break bleek uiteindelijk voldoende in set 3: 6-3. Komt Djokovic in set 4 langszij of trekt Tsitsipas het laken naar zich toe?

17:33 17 uur 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1404095192907534336

17:29 17 uur 29. Djokovic stoomt meteen door naar een 4-1 voorsprong. Het loopt even niet lekker meer voor Tsitsipas. Is dit een omslagpunt in deze wedstrijd? . Djokovic stoomt meteen door naar een 4-1 voorsprong. Het loopt even niet lekker meer voor Tsitsipas. Is dit een omslagpunt in deze wedstrijd?

17:17 17 uur 17. Djokovic zet druk! Het is net wat slordiger geworden bij Tsitsipas, het tempo in deze finale blijft dan ook versmachtend. Djokovic krijgt 4 kansen om door de opslag van de Griek te gaan en bij de 5e beurt is het raak: 3-1 in set 3. . Djokovic zet druk! Het is net wat slordiger geworden bij Tsitsipas, het tempo in deze finale blijft dan ook versmachtend. Djokovic krijgt 4 kansen om door de opslag van de Griek te gaan en bij de 5e beurt is het raak: 3-1 in set 3.

16:58 16 uur 58.

16:57 16 uur 57. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1404090350436814850

16:53 16 uur 53.

16:52 16 uur 52. 2-0 Tsitsipas. Djokovic laat zijn hoofd even hangen na een nieuwe kanonskogel van Tsitsipas die zo stilaan de eindzege in Parijs kan ruiken. Na een kleine 2 uur tennis staat het 2-0 in het voordeel van de Griek, wat kan Djokovic nog? . 2-0 Tsitsipas Djokovic laat zijn hoofd even hangen na een nieuwe kanonskogel van Tsitsipas die zo stilaan de eindzege in Parijs kan ruiken. Na een kleine 2 uur tennis staat het 2-0 in het voordeel van de Griek, wat kan Djokovic nog?

16:52 16 uur 52. 5-2 voor Tsitsipas. Djokovic ziet af met de razendsnelle Stefanos Tsitsipas. De Griek gaat in set 2 nu voor een 2e keer door de opslag van het nummer 1 van de wereld. Tsitsipas mag meteen serveren voor een 2-0 voorsprong in sets. . 5-2 voor Tsitsipas Djokovic ziet af met de razendsnelle Stefanos Tsitsipas. De Griek gaat in set 2 nu voor een 2e keer door de opslag van het nummer 1 van de wereld. Tsitsipas mag meteen serveren voor een 2-0 voorsprong in sets.