Gillé en Vliegen zetten Indiaas duo opzij op weg naar halve finales in Halle

Gillé en Vliegen zijn in volle voorbereiding op Wimbledon, het derde Grandslamtoernooi van het seizoen. In Halle (Duitsland) zijn ze voorlopig erg goed op dreef in het dubbelspel.

Tegen Rohan Bopanna en Divij Sharan hadden Gillé en Vliegen genoeg aan één break in de eerste set om die ook te winnen. De tweede set ging naar een tiebreak en ook daarin trokken de twee Belgen aan het langste eind.

In de halve finales wacht het Duits-Roemeense duo Krawietz-Tecau, het derde reekshoofd in Halle.