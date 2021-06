Gillé en Vliegen stomen naar 1/8e finales op Roland Garros

Sander Gillé en Joran Vliegen zijn het 14e reekshoofd in Parijs. In de tweede ronde kregen de Belgen met Krajicek en Sandgren twee Amerikanen tegenover zich. Die bleken niet opgewassen tegen het Belgische geweld. Gillé en Vliegen wonnen eenvoudig met 6-4 en 6-1.

In de 3e ronde hadden ze 1e reekshoofd Mektic/Pavic kunnen treffen, maar de Kroaten trokken zich nog voor de start van het toernooi terug door een coronabesmetting bij een van de spelers.

"We hebben de zege relatief eenvoudig over de streep kunnen trekken", vertelde Sander Gillé na de match. "We hebben een goede partij gespeeld en een overtuigende prestatie neergezet. We lazen hun spel goed en ons tactisch plan klopte als een bus. We hebben geen enkele reden om niet tevreden te zijn."



Nu wacht een ontmoeting met de winnaar van het duel tussen Andujar/Martinez en Cazaux/Gaston.