Gillé en Vliegen stomen in ATP-toernooi van Halle door naar kwartfinales

De Australiërs boden enkel in de eerste set stevig weerwerk. In een tiebreak haalden Vliegen en Gillé het vervolgens nipt met 7-4. In de 2e set was het verschil met 6-3 duidelijker. Na anderhalf uur tennis zat de wedstrijd erop.

In de volgende ronde komt het Belgische duo uit tegen de Indiërs Rohan Bopanna en Divij Sharan. Zij rekenden af met Lukasz Kubot en Edouard Roger-Vasselin.