Geen 11e titel in Halle voor Roger Federer na nederlaag in tweede ronde

Federer begon deze week in Halle aan zijn grasseizoen, na zijn vroegtijdig forfait in Roland Garros. In Parijs won hij dan wel drie keer, maar wou hij zijn lichaam sparen om te kunnen schitteren op zijn favoriete ondergrond: gras.

In Halle, waar hij met 10 titels recordhouder is, moest Federer in de eerste ronde al stevig knokken tegen de Wit-Rus Ivashka. In ronde twee wachtte toptalent Auger-Aliassime. Federer haalde de eerste set binnen, maar had het zeker niet onder de markt.

Auger-Aliassime knokte zich in set twee terug in de wedstrijd en liet in de beslissende derde set Federer geen kans: 6-2. Een opdoffer voor de Zwitser, die met het oog op Wimbledon wellicht wat meer wedstrijden hoopte te spelen in Halle.