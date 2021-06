Elise Mertens wacht taaie brok in Roland Garros: "Beste niveau nog niet gehaald"

12:01

12 uur 01. Mertens: "Op bepaalde momenten al heel goed gespeeld". Elise Mertens had het in de vorige ronde niet gemakkelijk tegen de Kazachse Diyas. "Ik heb mijn beste niveau nog niet gehaald deze week, maar ik heb op bepaalde momenten heel goed gespeeld", zegt onze landgenote. "Ik serveerde slim tegen Diyas en heb al solide graveltennis laten zien." "Ik weet ook dat ik goed kan presteren op deze ondergrond en heb al getraind met Iga Swiatek, die vorig jaar won. Daar heb ik gemerkt dat ik niet zo ver van haar niveau verwijderd ben. Dat is bemoedigend voor de toekomst." .